విశాఖ ఫార్మా సిటీలో విష వాయువులు లీక్.. ఇద్దరు కార్మికుల మృతి, బాధిత కుటుంబాల ఆందోళన!!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖ పరవాడలోని ఫార్మాసిటీలో ఓ ఫార్మా కర్మాగారం నుండి విషవాయువులు లీక్ అయిన ఘటనలో ఇద్దరు కార్మికులు మృతి చెందిన విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన స్థానిక ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేసింది. విశాఖ జిల్లా పరవాడలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఫార్మాసిటీ లో ఓ ఫార్మా కంపెనీలో పంప్ హౌస్ నుండి రసాయన విషవాయువులు వెలువడ్డాయి. దీంతో అక్కడ పనిచేస్తున్న ఇద్దరు కార్మికులు మృతి చెందిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇద్దరు కార్మికులు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులుగా పని చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. సమీప పరిశ్రమలలో ఉన్న కార్మికులు కూడా ఈ ఘటనతో ఆందోళన చెందారు.

Two contract workers were killed in an accident at Pharma City in Visakhapatnam. Two contract workers were died when a gas leaked from a sewage pump house wall.