తాడేపల్లిలో సీఎం జగన్ ఇంటికి ఎలా వస్తారో మేమూ చూస్తాం..??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

సెప్టెంబ‌రు ఒక‌టోతేదీ అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ పోలీసుల్లో టెన్ష‌న్ మొద‌లైంది. కాంట్రిబ్యూట‌రీ పెన్ష‌న్ స్కీమ్ (సీపీఎస్‌) ర‌ద్దు కోసం ప్ర‌య‌త్నాలు చేస్తోన్న ఉద్యోగులంతా ఆరోజు మిలియ‌న్ మార్చ్ ప్ర‌క‌టించారు. తాడేప‌ల్లిలోని ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్ నివాసాన్ని ముట్ట‌డించ‌బోతున్న‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. ఉద్యోగ సంఘాలు ఒక‌టోతేదీన మార్చ్ తోపాటు ముఖ్య‌మంత్రి ఇంటి ముట్ట‌డి, విజ‌య‌వాడ న‌గ‌రంలో ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌, స‌భ నిర్వ‌హించ‌బోతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించాయి. ఆరోజు వీరిని ఎలా క‌ట్ట‌డి చేయాలా? అన్న అంశంపై పోలీసులు లోతుగా ఆలోచిస్తున్నారు.

English summary

It is September 1st and tension has started in Andhra Pradesh police.Million March was announced on that day by all the employees who are trying to cancel the Contributory Pension Scheme (CPS).