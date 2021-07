'పులిచింతల'కు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే-పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్తత-ఏపీ రైతుల హక్కులను కాలరాస్తున్నారని ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ-ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య జల వివాదానికి తెరపడట్లేదు. కృష్ణా జలాల కేటాయింపులు,నదిపై నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఇప్పటికే ఇరు రాష్ట్రాలు ఘర్షణ పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా పులిచింతల ప్రాజెక్టు సందర్శనకు బయలుదేరిన జగ్గయ్యపేట వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సామినేని ఉదయభానును రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దులో తెలంగాణ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ముక్త్యాల గ్రామంలో ఆయన్ను అడ్డుకున్న పోలీసులు ప్రాజెక్టు సందర్శనకు అనుమతించమని చెప్పారు. దీంతో పోలీసులతో ఎమ్మెల్యే వాగ్వాదానికి దిగగా స్వల్ప ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరును తీవ్రంగా తప్పు పట్టారు. ప్రస్తుతం మరో మార్గంలో ఆయన పులిచింత ప్రాజెక్టును సందర్శించేందుకు బయలుదేరారు.

English summary

Jaggayyapeta YCP MLA Saminee Udayabhanu, who was on a visit to the Pulichintala project, was stopped by Telangana police at the border between the two states. Police not allowed him to visit the project.