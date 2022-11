ఇప్పటికిప్పుడు ఏపీలో ఎన్నికలు జరిగితే..?

Andhra Pradesh

దేశంలో ప్రస్తుతం ఆయా రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న పార్టీలకు అనుకూలంగా పవనాలు వీస్తున్నాయి. తెలంగాణలో మునుగోడు నియోజకవర్గంతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో మరో ఆరు నియోజకవర్గాలకు ఉప ఎన్నికలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. మొత్తం ఏడింటిలో ఐదు స్థానాలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న పార్టీలే గెలుచుకున్నాయి. దీంతో అధికారంలో ఉన్న పార్టీలవైపే ప్రజలు మొగ్గుచూపుతున్నారనేది స్పష్టమవుతోంది.

English summary

What is the situation in AP as it is clear that people are leaning towards the ruling parties in the by-elections held across the country?