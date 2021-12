బ్యాంకు ఖాతాదారులు అలర్ట్ - రెండు రోజుల సమ్మె : నేడు-రేపు..లావాదేవీలపై ప్రభావం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

బ్యాంకు ఖాతాదారులు అలర్ట్ అవ్వాల్సిన సమయం. ఈ రోజు..రేపు దేశ వ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగుతున్నారు. దీంతో..ఖాతాదారుల లావాదేవీల పైన ప్రభావం పడనుంది. రెండు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ యునైటెడ్ ఫోరమ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ డిసెంబర్‌ 16, 17వ తేదీన సమ్మెను చేపట్టనున్నాయి. దీంతో ఆయా బ్యాంకుల కార్యాకలాపాలు రెండు రోజులపాటు నిలిచిపోనున్నాయి. ఈ సమ్మెలో సుమారు తొమ్మిది లక్షల మంది బ్యాంకు ఉద్యోగులు పాల్టొంటారు.

English summary

employees of various state-run banks will go on a two-day nation-wide strike beginning Thursday to protest against the government's move to privatise two public sector lenders.