వివేకా హత్య కేసు - వెలుగులోకి సంచలనాలు : సీఐ శంకరయ్య వాంగ్మూలంతో..!!

వైఎస్ వివేకా హత్య కేసు విషయంలో అనేక సంచలన అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ కేసులో సీబీఐ విచారణ సమయంలో పలువురు కీలక వ్యక్తులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాలు ఇప్పుడు బయటకు తెలుస్తున్నాయి. వివేకా హత్య జరిగిన సమయంలో పులివెందుల సీఐగా ఉన్న శంకరయ్య సీబీఐకి ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో హత్య సమాచారం తనకు ఎవరి దగ్గరి నుంచి వచ్చిందనేది మొదలు... అక్కడ ఏం జరిగింది...ఆ సమయంలో ఎవరెవరున్నారనే అంశం పైన సీబీఐకి వాంగ్మూలం ఇచ్చారు.

The statement given by Sankarayya to the CBI, who was the Pulivendula CI at the time of Viveka's murder, is now becoming crucial