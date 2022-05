హోంమంత్రి తానేటి వనితకు అన్నీ అగ్ని పరీక్షలే: వరుస ఘటనలతో మంత్రి సమర్ధతపై ప్రశ్న!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నూతనంగా మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన హోం మంత్రి తానేటి వనిత బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుండే హోం శాఖను గాడిన పెట్టటంలో విఫలం అవుతున్నారు అన్న విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. గతంలో మంత్రిగా పని చేసినా ఎదురుకాని సవాళ్లు, ఇప్పుడు హోం శాఖా మంత్రిగా ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఆమెకు అడుగడుగునా సమస్యలు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. ఆదిలోనే అష్టకష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఇటీవల ఏపీలో చోటు చేసుకున్న ఘటనలు తానేటి వనితకు పెద్ద తలనొప్పిగా తయారయ్యాయి. తానేటి వనిత సమర్ధతను ప్రశ్నిస్తున్నాయి.



Home Minister Taneti Vanitha was not let down by the events taking place in the AP. The question arises as to the competence of the Minister with a series of events. Is she overcome these problems hot debate in AP.