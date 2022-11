వారికి టికెట్లిస్తే.. తెలుగుదేశం ఇంటికి వెళ్లడమే?

Andhra Pradesh

ఏపీ అసెంబ్లీకి జరగబోయే ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు అడుగులు వేస్తున్నారు. తన సహజశైలికి భిన్నంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. వరుసగా ఓటమిపాలవుతున్న సీనియర్లకు టికెట్ లేదని స్పష్టం చేశారు. తాజాగా రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాలు, అక్కడి నేతల పనితీరు, పార్టీ పరిస్థితి, కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటూ సీటును ఆశిస్తున్న నేతలు.. తదితరాలపై ఆయన సర్వే నిర్వహింపచేశారు.

He conducted a survey on the 175 constituencies of the state, the performance of the leaders there, the condition of the party etc.