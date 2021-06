భారీ ట్విస్ట్: మళ్లీ గుంటూరుకు రఘురామ: బెయిల్ పై విడుదల అయినట్లు కాదు : ఏం జరగబోతోంది

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ఏపీ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారిన రెబల్ ఎంపీ రఘురామ రాజు ఎపిసోడ్ లో భారీ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. తాజాగా సీఐడి కోర్టు ఆయన విషయంలో తేల్చిన అంశాలు ఇప్పుడు కీలకంగా మారుతున్నాయి. రఘురామకృష్ణరాజు బెయిల్‌ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించారని సీఐడీ న్యాయస్థానం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. రఘురామకృష్ణరాజుకు మే 21న సుప్రీంకోర్టు షరతులతో కూడిన బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. నిబంధనల ప్రకారం ఆయన గుంటూరు జైలుకు వచ్చి బెయిల్‌ పత్రాలపై సంతకం చేసి బెయిల్‌పై విడుదల కావాల్సి ఉంది.

English summary

New twist in Raghu Rama Raju episode. After supreme court granted bail Raghu Rama Raju did not sign on bail papers. Now CID court confrimed that he is in judicial remand.