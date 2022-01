జనసేన నుంచి రఘురామ..!! లెక్క పక్కా- జగన్ ను ఓడించాలంటే : అంతా "సెట్" అయినట్లే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో ఇప్పుడు నర్సాపురం లోక్ సభ ఉప ఎన్నిక పైన హాట్ డిబేట్ నడుస్తోంది. వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామ రాజు వైసీపీ నుంచి గెలిచిన ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేస్తానని ప్రకటించారు. వచ్చే నెల 5వ తేదీ తరువాత తాను రాజీనామా చేస్తానని వెల్లడించారు. వైసీపీ సైతం ఈ నిర్ణయం కోసమే వేచి చూస్తోంది. రఘురామ పైన అనర్హత వేటు కోసం ఇప్పటి వరకు ప్రయత్నించిన వైసీపీ.. అందులో ఇప్పటికీ సక్సెస్ కాలేదు. ఇక, ఇదే సమయంలో రఘురామ సైతం అనర్హత పైన వైసీపికి సవాళ్లు చేస్తున్నారు.

English summary

Rebel YCP MP Raghurama Raju went soft on Pawan Kalyan saying that he was his friend with this news had emerged that the MP would be contesting from Janasena once he resigns.