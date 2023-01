బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం... ఏపీకి వానగండం; ఈ ప్రాంతాల్లోనే వర్షం పడే ఛాన్స్!!

ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం రేపు శ్రీలంక వద్ద తీరం తాకనుంది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణాది జిల్లాలలో తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో నైరుతి బంగాళాఖాతానికి ఆనుకొని కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడనం మరింత బలపడి సోమవారం నాడు వాయుగుండంగా మారింది. ఇది పశ్చిమ వైపు దిశగా గంటకు 13 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తోంది. శ్రీలంక సమీపంలోని, హిందూ మహాసముద్రం దానికి అనుకుని ఉన్న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం రేపు ఉదయం శ్రీలంకలో తీరం దాటనుందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వాన గండం వచ్చి పడింది.

English summary

Low Pressure over Bay Of Bengal causing Rains into South AP. Due to this, there will be light rains in the southern districts of Nellore, Tirupati, Cuddapah, Annamayya districts.