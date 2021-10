ఏపీలో ముందుముందు ముష్టి యుద్ధాలేనా? రాం గోపాల్ వర్మ షాకింగ్ పోస్ట్ లో చెప్పిందే జరుగుతుందా?

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య రచ్చ కొనసాగుతుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలపై వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, వైయస్సార్సీపి నాయకులపై తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ రాజకీయాలను రక్తి కట్టిస్తున్నారు. టిడిపి నేత పట్టాభి వ్యాఖ్యలతో మొదలైన రాజకీయ రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారి, అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల వర్డ్స్ వార్ కు తెరతీసింది. నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అంటూ రారా తేల్చుకుందాం అంటూ రెండు పార్టీల నేతలు రెచ్చిపోతున్నారు. ఒకరిని మించి ఒకరు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. జనాలు షాక్ అయ్యేలా తిట్టుకుంటున్నారు.

Controversial director Ram Gopal Varma tweet on the ongoing Cold War in Andhra Pradesh. Varma satires on AP politics, By the way things are going AP politicians will soon have to train in boxing , karate , stick fighting etc.