Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

శ్రీ స‌త్య‌సాయి తెలుగుదేశం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బీకే పార్థ‌సార‌థిపై రామ‌గిరి సీఐ చిన్న గౌస్ జూలు విదిల్చారు. అడుగు ముందుకేస్తే కాల్చిపారేస్తానంటూ హెచ్చ‌రించారు. కుప్పంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయ‌కుల‌పై వైసీపీ నాయ‌కుల దాడిని నిర‌సిస్తూ జిల్లావ్యాప్తంగా టీడీపీ శ్రేణులు నిర‌స‌న కార్య‌క్ర‌మాల‌కు పిలుపునిచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా రాప్తాడు నియోజకవర్గం చెన్నేకొత్తపల్లి మండలం ఎన్‌ఎస్‌ గేటు వద్ద పార్టీ నాయ‌కులు ఆందోళ‌న నిర్వ‌హిస్తున్నారు. మాజీ మంత్రి పరిటాల సునీత, పరిటాల శ్రీరామ్ త‌మ స్వ‌గ్రామం వెంక‌టాపురం నుంచి వ‌స్తుండ‌గా రామ‌గిరి వ‌ద్ద పోలీసులు అడ్డ‌గించారు.

English summary

Sri Satyasai Telugu Desam Party district president BK Parthasarathy was hurled by the CI of Ramagiri.He warned that if he steps forward, he will be shot.