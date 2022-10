చంద్రబాబుపై అలిపిరి బ్లాస్ట్ గుర్తుచేస్తూ.. మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజుకు మరోమారు మావోయిస్టుల వార్నింగ్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంత్రి సీదిరి అప్పల రాజు పై మావోయిస్టుల లేఖ నేపథ్యంలో భద్రత పెంచిన విషయం తెలిసిందే. పలాస కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో భూములు కబ్జా పెరుగుతోందని ఆరోపిస్తూ ఆంధ్ర ఒరిస్సా బోర్డర్ స్పెషల్ జోనల్ మావోయిస్టు కమిటీ పేరుతో లేఖ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ఈ లేఖ పై తీవ్రంగా స్పందించిన మంత్రి అప్పలరాజు చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ, మరోమారు ఆయనకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ మావోయిస్టులు మరో లేఖ రాయడం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

Once again Maoist's letter against the AP minister has caused a stir. Minister Appalaraju reacted strongly to the Maoist Party and the comments made in the letter.With this the Maoist Party gave a warning reminding Chandrababu's Alipiri Blast again.