Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఎంత దారుణ‌మండి... సినిమాలు విడుద‌లైన‌ప్పుడు ప్ర‌భుత్వాల‌తో మాట్లాడుకొని థియేట‌ర్ టికెట్ ధ‌ర‌లు పెంచుకొని అభిమానాన్ని క్యాష్ చేసుకున్నారు. వెయ్యికోట్ల రూపాయ‌ల‌కు పైగా వ‌సూలైన‌ట్లు చెబుతున్నారు. అవి స‌రిపోక ఇప్పుడు ఓటీటీల ద్వారా కూడా పిండుకోవాల‌నుకుంటున్నారంటూ సినీ ప్రేమికులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇదంతా RRR, KGF-2 సినిమాల గురించే. ఈ రెండు సినిమాల నిర్మాత‌ల వ్య‌వ‌హార‌శైలిపై ఇప్పుడు తీవ్ర‌స్థాయిలో విమ‌ర్శ‌లు చెల‌రేగుతున్నాయి.

English summary

rrr and kgf-2 thousands of crores of rupees have been collected, it is still not enough for the producers