Rojaకు ఒక రూలు..చెవిరెడ్డికి మరో రూలా : సీఎం జగన్ నిర్ణయం వెనుక..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా. వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్ . నిన్న మొన్నటి వరకూ ఏపీఐఐసీ ఛైర్మన్. సడన్ గా ఆ పదవి పోవటంతో ఇప్పుడు కేవలం ఎమ్మెల్యే. ఆశించిన మంత్రి పదవి రాలేదు. ఇచ్చిన నామినేటెడ్ పదవి ఇప్పుడు లేదు. వైసీపీలో రోజాకు న్యాయం జరగటం లేదంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ. కానీ, రోజా మాత్రం ఎక్కడా జగన్ తనను నామినేటెడ్ పదవి నుంచి తప్పించటం పైన స్పందించలేదు. ముఖ్యమంత్రి గా తీసుకున్న పాలసీ నిర్ణయంగా రోజా ఆ నిర్ణయాన్ని ఎక్కడా తప్పు బట్టలేదు.

English summary

YCP MLA Roja lost the APIIC Chairperson post as CM Jagan decided that no MLA will be offered twin posts.In this back drop MLA Chevireddy too holding the post of TUDA Chairman.