సీఎం జగన్-భారతి తో శిల్పా రెడ్డి సమావేశం- సమంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ : భేటీ వెనుక..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ప్రముఖ మోడల్...ఫ్యాషన్ డిజైనర్ శిల్పా రెడ్డి ఏపీ సీఎం జగన్ దంపతులతో సమావేశమయ్యారు. శిల్పా రెడ్డి ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంతకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్. కొద్ది రోజుల క్రితం సమంత- శిల్పా రెడ్డి ఛార్ ధామ్ యాత్ర కు వెళ్లారు. తాను సీఎం జగన్ ను కలిసినట్లుగా శిల్పా రెడ్డి సోషల్ మీడియాలో ఫొటో పోస్టు చేసారు. సీఎం జగన్ - భారతితో కలిసి దిగిన ఫొటోను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేస్తూ కామెంట్ రాశారు. అందులో.. ఇంత ఆతిథ్యం, ​​ప్రేమ మరియు ఆప్యాయతతో నన్ను మీ ఇంటికి స్వాగతించినందుకు ధన్యవాదాలు భారతి, జగన్ గారూ... ఇలాంటి అందమైన జంటను కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందంటూ.. పేర్కొన్నారు.

English summary

Samantha Friend and fitness trainer Shilpareddy meets AP CM Jagan and his wife Bharathi reddy that sent some signals at a time when a cold war is going between film industry and AP govt over ticket issue.