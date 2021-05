Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీ ప్రభుత్వం, సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేసిన వ్యవహారంలో సీఐడీ అరెస్టు చేసిన వైసీపీ రెబెల్‌ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు భవిష్యత్తును ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయించబోతోంది. సీఐడీ అరెస్టు చేయడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ బెయిల్‌ ఇవ్వాలంటూ ఆయన దాఖలు చేసుకున్న పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళ విచారణ జరగనుంది. అయితే ఆయనపై మోపిన రాజద్రోహం ఆరోపణలపై ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతోంది. ఈ ఆరోపణలపై సుప్రీంకోర్టు స్పందన ఎలా ఉంటుందన్న ఉత్కంఠ పెరుగుతోంది.

English summary

the supreme court on today will hear ysrcp mp raghurama raju's bail plea. in wake of the petitoin there is a debate on sedition charges once again.