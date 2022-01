Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో సినిమా టిక్కెట్ ధరల వ్యవహారం ఇప్పట్లో తేలేలా కనిపించటం లేదు. సినిమా టిక్కెట్ల ధరల తగ్గింపు పైన టాలీవుడ్ ప్రముఖులు...ఎగ్జిబిటర్లు..డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ప్రభుత్వం తమ ఆలోచన మార్చుకోవాలని పదే పదే కోరారు. ఆ తరువాత ఏపీ వ్యాప్తంగా సినిమా థియేటర్ల లో తనిఖీలు..మూసివేత చోటు చేసుకున్నాయి. దీంతో..ఒక దశలో భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు ఆర్ఆర్ఆర్... రాధేశ్యామ్ తో సహా పలు సినిమాల విడుదల పైన సందేహాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ, మూవీ మేకర్స్ మాత్రం సినిమా చెప్పిన సమయానికే విడుదల అవుతాయని తేల్చి చెప్పారు.

English summary

The issue of movie ticket prices in the AP is likely to have an impact on the RRR movie, with the government-appointed committee postponing it back to the 11th of this month.