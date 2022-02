ఆనం డిసైడ్ అయిపోయారా - అసలు లక్ష్యం ఇదే : ఇక, సీఎం నిర్ణయమే పెండింగ్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఇప్పుడు ఏపీలో కొత్త జిల్లాల వ్యవహారం అధికార పార్టీలో వేడి పెంచుతోంది. రాజంపేట..అన్నమయ్య..హిందూపురం జిల్లాల విషయంలో వివాదాలు కొనసాగుతండగా..ఇప్పుడు నెల్లూరు జిలాల్లో చోటు చేసుకుంటున్న రాజకీయం వైసీపీలో హాట్ టాపిక్ గా మారుతోంది. అందునా సీనియర్ పొలిటీషియన్ .. వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి తీరు మరింత చర్చకు కారణమవుతోంది. నెల్లూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ రాజకీయ కుటంబాల్లో ఆనం కుటుంబం ఒకటి. సుదీర్ఘ రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి టీడీపీ నుంచి జగన్ పాదయాత్ర సమయంలో వైసీపీలో చేరారు.

English summary

Senior leader Anam Rama narayana reddy has now become a hot topic in the YCP and he is worried about the formation of districts.