జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి షాక్: ఆయనతో పాటు టీడీపీకి చెందిన 120మందిపై కేసు నమోదు!!

తాడిపత్రిలో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం ఆందోళన వరకు, చివరకు కేసు నమోదు చేసే వరకు వెళ్లింది. తాజాగా టిడిపి నేత తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆయనతోపాటు మరో 120 మంది టీడీపీ నాయకులపై కూడా పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే

Tadipatri municipal chairman JC Prabhakar Reddy was shocked by the police. A case was registered against him and 120 people from TDP for protesting in front of the police station without permission.