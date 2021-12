విజయవాడలో షాకింగ్ చోరీ: షార్ట్ ఫిల్మ్ చెయ్యాలని పిలిచారు; ఏకంగా కెమెరాలతోనే ఉడాయించారు

Andhra Pradesh

సమాజంలో మంచి వారెవరో, చెడ్డ వారెవరో తెలియకుండా పోతుంది. దొంగలకు, దొంగలు కాని వారికి కూడా తేడా అర్థం కాకుండా పోతుంది. నమ్మితే చాలు మోసం చేసే వాళ్ళు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడపడితే అక్కడ రెచ్చిపోతూనే ఉన్నారు. మంచిగా కనిపిస్తూనే మోసం చేస్తున్నారు. మోసగాళ్ల చేతిలో నిత్యం అమాయకులు మోసపోతూనే ఉన్నారు. తాజాగా విజయవాడలో అటువంటి సంఘటనే వెలుగులోకి వచ్చింది.

A shocking theft took place in Vijayawada. A man who called the Hyderabad cameraman to make a short film in Vijayawada sent him for lunch and fled with cameras.