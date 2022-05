బీఫార్మసీ విద్యార్థిని మృతికేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్: ఆత్మహత్య రేప్ ఎలాఅయ్యింది జగన్? లోకేష్ ప్రశ్న!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల కాలంలో వరుసగా చోటు చేసుకున్న అత్యాచారాలు ఏపీ ప్రభుత్వానికి పెద్ద తలనొప్పిగా తయారయ్యాయి. తాజాగా శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా గోరంట్ల కు చెందిన బీఫార్మసీ విద్యార్థి తేజస్విని ఆత్మహత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసును అత్యాచార కేసు గా మారుతున్నట్లు ఎస్పీరాహుల్ దేవ్ వెల్లడించారు. అంతేకాదు ఈ కేసును దిశా పోలీసులకు బదిలీ చేసినట్టు కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.

English summary

Lokesh, who targeted Jagan in the Tejaswini murder case of Satyasai district B pharmacy student, demanded to know how police filed FIR that she committed suicide yesterday and how they turned this case into rape today.