chandrababuతో sonu sood -రియల్ హీరో కితాబు -ఇదేందయ్యా.. నేనెప్పుడూ చూడలే!

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కరోనా విలయకాలంలో పేదల పాలిట ఆపద్భాంధవుడిగా, ప్రజల అవసరాలు తీర్చే పెన్నిధిగా అవతరించిన సినీ నటుడు, గొప్పదాత సోనూ సూద్ ను టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబు అభినందించారు. సోనూ సూద్ రియల్ హీరో అంటూ కితాబిచ్చారు. కరోనా విపత్తులో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అందిస్తోన్ సేవలపై శనివారం రివ్యూ నిర్వహించిన చంద్రబాబు.. వివిధ రంగాల ప్రముఖలతో ఫేస్ టైమ్ లో మాట్లాడారు..

English summary

tdp chief, andhra pradesh opposition leader chandrababu naidu appreciates actor-philanthropist sonu sood by calling sonia as a real hero. chandrababu interacted with sonu sood on saturday while reviewing ntr trust covid services. chandrababu said he newar saw such big crisis than covid.