'వందేభారత్' పై వారిద్దరూ తన్నుకుంటున్నారు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం మధ్య ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన వందేభారత్ రైలులో టికెట్లు తనిఖీ చేసే సిబ్బంది నియామకానికి సంబంధించి వివాదం రేకెత్తింది. ఈ వివాదం రెండు జోన్ల మధ్య జగడంగా మారింది. విశాఖపట్నం నుంచి సికింద్రాబాద్‌ (నెం.20833) వచ్చే రైలులో తూర్పు కోస్తా జోన్‌ నుంచి నలుగురు టీటీఈలు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

English summary

A controversy has arisen regarding the appointment of ticket checking staff in the Vande Bharat train, which was launched ambitiously between Secunderabad and Visakhapatnam.