దక్షిణాది రాష్ట్రాల సీఎంల సమావేశానికి ఏర్పాట్లు; అమిత్ షా పర్యటన ఫిక్స్; నిఘా నీడన తిరుపతి !!

దక్షిణాది రాష్ట్రాల అభివృద్ధి మండలి సమావేశం నవంబర్ 14 ఆదివారం నాడు తిరుపతి నగరంలోని తాజ్ హోటల్ లో నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశానికి దక్షిణాది రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో పాటు, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ లు కూడా రానున్నారు. ఈ సమావేశానికి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా హాజరుకానున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన తిరుపతి పర్యటన ఖరారైంది.

English summary

Tirupati is under surveillance in the backdrop of the Southern States Development Council meeting to be held in Tirupati on November 14. Union Home Minister Amit Shah will attend the meeting. Amit Shah is on a three-day visit to Tirupati.