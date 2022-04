శ్రీశైలం డ్యామ్ భద్రతకు పెనుముప్పు.. వరదనీటితో ప్రమాదం; పాండ్యా కమిటీ నివేదికలో షాకింగ్ విషయాలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

శ్రీశైలం డ్యాం కు ప్రమాదం పొంచి ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. శ్రీశైలం డ్యాంలో నీటి నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గిపోవటం ఒక సమస్య అయితే, శ్రీశైలం జలాశయానికి అంచనాకు మించి వరదనీరు వస్తే కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉందని నిపుణుల కమిటీ చెప్పటం ఇప్పుడు మరో కొత్త సమస్య . శ్రీశైలం జలాశయానికి వచ్చే వరద నీరు మళ్ళించటానికి ప్రత్యామ్నాయం చూడాలని లేదంటే డ్యాం కు ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని నిపుణుల కమిటీ వెల్లడించటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

The security of Srisailam Dam is under threat, the Pandya Committee report on flood waters has revealed shocking facts. It suggested focusing on alternatives as the risk was imminent even if floodwaters came in beyond expectations.