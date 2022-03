ఒంటరిగా మొదలై..ఉప్పెనగా మారి : జగన్ నాడు -నేడు మార్పు ఇదే : వైసీపీ 12 ఏళ్ల ప్రస్థానం..!!

Andhra Pradesh

వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భావమే ఒక సంచలనం. నాడు విపత్కర పరిస్థితుల్లో పార్టీ ఏర్పాటు చేసి..నేడు ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే వరకూ ఎన్నో ఆటుపోట్లు. 16 నెలల జైలు జీవితం.. ఏడాదిన్నారకు పైగా పాదయాత్ర.. తొమ్మిదేళ్ల పోరాటం. ఫలితమే ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ కు అవకాశం. తండ్రి మరణం తరువాత మారిన పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ ను వీడిన జగన్ తొలిగా తన తల్లితో కలిసి రాజకీయంగా అడుగులు వేసారు. తల్లి పులివెందుల ఎమ్మెల్యేగా.. తాను కడప ఎంపీగా రికార్డు మెజార్టీతో గెలుపొందారు. తండ్రి తరహాలో ప్రజాభిమానం నిలుపుకోవటంలో విజయవంతం అయ్యారు. అదే సక్సెస్ మంత్రంగా మారింది.

YSRCP will be celebrating it's 12th anniversary that started of with one man Jagan and now created a Tsunami in AP.