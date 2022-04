ఏపీ మంత్రుల రాజీనామాలు..!! నేడే గవర్నర్ తో సీఎం జగన్ భేటీ : కేబినెట్ ప్రక్షాళనలో మార్పు..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ కేబినెట్ మొత్తాన్ని ఒకే సారి తప్పించేందుకు రంగం సిద్దమైంది. అందరి మంత్రులు రాజీనామా చేయనున్నారు. కొత్త మంత్రివర్గ విస్తరణ వేళ..అందరితో రాజీనామా చేయించి కొత్త వారికి అవకాశం ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన నిర్ణయాలతో వేగంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. అందులో భాగంగా మూడేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకుంటున్న వేళ.. పాలనా పరంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే కొత్త జిల్లాలను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్..ఆ వెంటనే ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లారు. అక్కడ ప్రధానితో సుదీర్ఘ మంతనాలు చేసారు.

English summary

CM Jagan meet Governor to day evening on cabinet reshuffle and new districts issue. It seems to be reshuffle may take place before 11th of this month.