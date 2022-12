జనసేన, పవన్ కల్యాణ్ పై సర్వే!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ రానున్న ఎన్నికల్లో కచ్చితంగా అధికారంలోకి వస్తామని, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని చెబుతున్నారు. రాజకీయ నాయకులకు ఆ మాత్రం ఆత్మవిశ్వాసం ఉండటం సహజమే. అయితే ప్రతిసారి తనపట్ల ప్రజల్లో ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉంది? తన పార్టీపై ఏమనుకుంటున్నారు? తాను మార్చుకోవల్సిన విషయాలేమైనా ఉన్నాయా? ప్రజల్లో మంచిపేరు సంపాదించాలంటే ఎలా వ్యవహరించాలి?.. తదితర విషయాలపై ఎప్పటికప్పుడు కూలంకుషంగా సర్వేచేసి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి.

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan is saying that he will definitely come to power in the upcoming elections and form the government.