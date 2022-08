Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

చుట్టూ ప‌చ్చ‌టి వాతావ‌ర‌ణం.. ప‌క్షుల కిల‌కిల రావాలు.. ఉట్టిప‌డే ఆధ్యాత్మిక‌త‌.. న‌లువైపులా కొలువైన భ‌గ‌వంతుడు.. ప్ర‌శాంతంగా ఉండే ఆశ్ర‌మం.. భ‌క్తుల‌తో నాలుగు మంచి మాట‌లు.. ఈ త‌ర‌హా వాతావ‌ర‌ణాన్ని కాద‌నుకొని ర‌ణ‌గొణ ధ్వ‌నులు.. డ‌బ్బుల‌తో ముడిప‌డివుండే అంశాలు.. నిత్యం అబద్దాలు ఆడటం.. ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌పై విమ‌ర్శ‌లు.. లాంటివి కావాల‌నుకొని ఒక స్వామీజీ రాజ‌కీయాల్లోకి రావాల‌నుకుంటున్నారు. ఎంపీగా లోక్ సభలో అడుగుపెట్టాలని ఎప్ప‌టినుంచో ఆశ ఉన్న‌ప్ప‌టికీ ప్రయత్నాన్ని వాయిదా వేసుకుంటూ వచ్చారు.

English summary

This Swamiji is also one of the prefects in AP.Which party is better?How much does it cost to win?Now he is immersed in such calculations