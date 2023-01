ఎవ్వరూ తగ్గట్లేదు? ఏం చేస్తారో?

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గం కోసం టీడీపీ-జనసేన మధ్య ప్రతిష్టంభన

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం-జనసేన పొత్తు పెట్టుకొని పోటీచేస్తాయనేది ఖాయమైంది. కాకపోతే అధికారికంగా ప్రకటించడమే తరువాయి. పొత్తులో భాగంగా జనసేనకు ఏయే సీట్లు కేటాయించాలనే విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక స్పష్టతతోనే ఉంది. జనసేన కూడా తనకు బలమున్న జిల్లాల్లోనే సీట్లు కేటాయించమని కోరుతోంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను జనసేన నుంచి అసెంబ్లీకి పదుల సంఖ్యలో వెళ్లాలనేది జనసేనాని పట్టుదలగా ఉంది.

English summary

As part of the alliance, it is said that the Jana Sena will get exactly three seats in the joint West Godavari district