తాడిపత్రి మున్సిపల్ పంచాయితీ; జేసీ ఫ్రస్ట్రేషన్ పీక్స్ కి .. మున్సిపల్ సిబ్బందికి వంగి వంగి దండాలు !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి ఫ్రస్ట్రేషన్ పీక్స్ కి చేరుకుంటుంది. మున్సిపల్ చైర్మన్ హోదాలో మున్సిపల్ అధికారుల పనితీరుపై సమీక్ష నిర్వహిస్తే కూడా అధికారులు హాజరు కావడం లేదు. సిబ్బంది గైర్హాజర్ కావడంతో 26 మంది సిబ్బంది కనిపించడం లేదని ఆయన పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అంతేకాదు వినూత్నంగా నిరసన తెలియజేసి అధికారులు రాగానే లేచి వారికి వంగి వంగి దండాలు పెట్టారు. మున్సిపల్ అధికారుల పని తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ఆయన ఆందోళన బాట పట్టారు.

English summary

Tadipatri Municipal Chairman Jc Prabhakar Reddy frustration reaches peaks . Officers will not be present even if a review is conducted on the performance of municipal officers in the dignity of Municipal Chairman. He complained to police that 26 staff members were missing due to staff absence. He innovatively protested . He expressed outrage over the conduct of municipal officials and complained to police .