పొత్తులు పెట్టుకుంటే పొట్టలో కత్తులు పెట్టుకున్నట్టే; ప్రతిపక్షాల సర్కస్ ఫీట్లంటూ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి నుండే ఎన్నికల వేడి కొనసాగుతుంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో పొత్తులపై వాడి వేడి చర్చ జరుగుతుంది. ఎవరు ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకొని ఎన్నికల రాజకీయాలు చేస్తారు అన్న చర్చ ఆసక్తికరంగా మారింది. తాజాగా తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పొత్తు పెట్టుకుంటాయని, ఒంటరిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగి జగన్ ను ఓడించలేరని వైసీపీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. తాజాగా ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం ఏపీలో పొత్తుల రాజకీయాలపై, తెలుగుదేశం పార్టీతో సహా ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలపై తనదైన శైలిలో మండిపడ్డారు.

English summary

Speaker Tammineni Sitaram commented that Chandrababu was not brave enough to fight and that was why alliances were being made and that no matter who allied in the coming elections, they would not be able to face Jagan.