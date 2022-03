చంద్రబాబుకు పవన్ కళ్యాణ్ పై ప్రేమ అందుకే.. అవసరమైతే ఎవరి కాళ్లయినా పట్టుకుంటారు: తమ్మినేని సీతారాం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై, ఆయన కుమారుడు మాజీ మంత్రి నారా లోకేష్ పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా నీటి యాజమాన్య భవనాన్ని తమ్మినేని సీతారాం, మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం మాట్లాడుతూ సినిమాలను రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకోవాలని చంద్రబాబు, లోకేష్ చూస్తున్నారని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Tammineni Sitaram commented that Chandrababu, lokesh love for Pawan Kalyan was for political gain. Tammineni Sitaram told that they will do anything for politics.