CM Jagan సైలెంట్ ఆపరేషన్ : ఆ నేతలకు ఆఫర్లు..టార్గెట్ 2024 : వైసీపీ సీనియర్లలో టెన్షన్...!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ముఖ్యమంత్రి జగన్ తాను అయిదేళ్ల ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటానికి సిద్దంగా లేరు. రాష్ట్రంలో అధికారం నిలబెట్టుకోవటానికి ఇప్పటికే నుండే వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్నారు. 2019 ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఏకపక్షంగా విజయం సాధించింది. 23 లోక్ సభ..151 అసెంబ్లీ సీట్లు దక్కించుకుంది. అందుకు అనేక అంశాలు దోహదం చేసాయి. అదే సమయంలో జగన్ ను చేసే ఓటర్లు వైసీపీని గెలిపించారని పార్టీ నేతలు చెబుతారు. ఆ సమయంలో చంద్రబాబు పైన వ్యతిరేకత...ఆయన పైన నమ్మకాన్ని పోగొట్టటంలో జగన్ సక్సెస్ అవటం కలిసి వచ్చాయి.

English summary

AP CM Jagan is performing a silent operation to bring the senior leaders into YSRCP who were closely associated with his father the late YSR, thus targetting 2024 elections.