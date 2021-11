కుప్పం ఎమ్మెల్యే సీటే టార్గెట్- సీఎం జగన్ కొత్త స్కెచ్ : వైసీపీ అభ్యర్దిగా పెద్దిరెడ్డి వారసుడు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కంచుకోట పైన క్రమేణా పై చేయి సాధిస్తున్న వైసీపీ..ఇక, ఇప్పటి నుంచే ఎమ్మెల్యే సీటు పైన టార్గెట్ పెట్టింది. ఇక్కడ నుంచి చంద్రబాబు వరుసగా ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. అంతకు ముందు ఒక విడత చంద్రగిరి నుంచి గెలుపొందారు. వైసీపీ ఆవిర్భావం తరువాత జరిగిన 2014 ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ నుంచి బీసీ వర్గానికి చెందిన రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి చంద్రమౌళి పోటీ చేసారు. 2019 లోనూ ఆయనే బరిలో నిలిచారు. రెండు సార్లు ఓడిపోయారు. అయితే, వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత కొంత కాలానికి చంద్రమౌళి అనారోగ్యంతో మరణించారు.

English summary

After a debacle in Kuppam Municipal elections, Sources say that Peddireddy family will be contesting from Kuppam and Jagan had decided to go with this.