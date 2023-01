'రత్నాల' కోసం సీఎం జగన్, చంద్రబాబు హోరాహోరీ!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికలు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి, తెలుగుదేశం పార్టీకి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మారాయి. 2029లో ఏపీలో అధికారానికి రావాలని భారతీయ జనతాపార్టీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వారు అధికారంలోకి రావాలి అనుకున్నారంటూ వారి ప్రణాళికలు వారికుంటాయి. అన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలు చేసినట్లే ప్రతిపక్షాన్ని బలహీనం చేసి ఆ స్థానం ఆక్రమిస్తారు. తర్వాత అధికార పార్టీని ఢీకొడతారు.

English summary

Analysts are of the opinion that the party which will be confined to the opposition in the 2024 elections will face difficulties from the BJP.