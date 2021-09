సాయం చేసి న్యాయం అంటారా ? మీ కూతురికే ఇలా జరిగితే .. సీఎం జగన్ కు, డీజీపీకి అనిత సూటి ప్రశ్న

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆడవారిపై పెరుగుతున్న అకృత్యాలు వైసిపి ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి తార్కాణం అంటూ టిడిపి తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత ధ్వజమెత్తారు. మీ ఇంట్లో ఆడపిల్లలకు ఇలా జరిగితే 10 లక్షల పరిహారం తీసుకుని సైలెంట్ గా ఉంటారా ? లేక నేరస్తులకు శిక్ష పడాలని పోరాటం చేస్తారా? చెప్పాలంటూ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డికి , డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ కి సూటి ప్రశ్న వేశారు వంగలపూడి అనిత. సాయం చేసి న్యాయం అంటూ ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రంలో వరుసగా మహిళలపై ఇన్ని దారుణ సంఘటనలు జరుగుతున్నా పట్టించుకోని అసమర్థ ముఖ్యమంత్రి, దద్దమ్మ ముఖ్యమంత్రి ఏపీకి అవసరమా అంటూ అనిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో వరుసగా నిత్యం అనేక చోట్ల దారుణ సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నా,అరికట్టలేని ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందని అనిత ప్రశ్నించారు.

Hansika Motwani: హాట్ హాట్ అందాలతో బికినీ లో రెచ్చి పోయిన బొద్దుగుమ్మ .. (ఫోటోలు )

English summary

TDP Telugu women president Vangalapudi Anita flagged off that the growing malpractices against women in the state of Andhra Pradesh are a testament to the failure of the YCP government. If this happens to the girls in your house, will you be silent with 10 lakh compensation? Or fight to punish the culprits? Vangalapudi Anita asked a direct question to CM Jagan Mohan Reddy and DGP Gautam Sawang. Anita was outraged that the incompetent Chief Minister, who did not care about the number of atrocities being perpetrated on women in a row in the state, is not required to AP.