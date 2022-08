Andhra Pradesh

కుప్పం నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో చంద్ర‌బాబు రెండోరోజు ప‌ర్య‌ట‌ను అడ్డుకుంటామంటూ వెఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత‌లు ప్ర‌క‌టించ‌డంతోపాటు ఆయ‌న ప‌ర్య‌ట‌న‌ను అడ్డుకునేందుకు బంద్‌కు పిలుపునిచ్చారు. దీంతో పాఠ‌శాల‌లు, ప్ర‌యివేటు సంస్థ‌లు, షాపులు మూత‌ప‌డ్డాయి. కుప్పం ప‌రిధిలోని ఆర్టీసీ బ‌స్సుల‌న్నీ డిపోకే ప‌రిమిత‌మ‌య్యాయి. ప‌ట్ట‌ణంలో ఎటువంటి అవాంఛ‌నీ సంఘ‌ట‌న‌లు జ‌ర‌గ‌కుండా పోలీసులు భారీ బందోబ‌స్తు ఏర్పాటు చేయ‌డంతోపాటు ప‌ట్ట‌ణం న‌లువైపులా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు.

The ranks of the YSR Congress Party are preparing to hold a protest demonstration at Ramkuppam.WhatsApp messages have already gone out asking party leaders and workers to reach Kuppam.