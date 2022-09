Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

2024లో ఏపీ అసెంబ్లీ, లోక్‌స‌భ‌కు జ‌ర‌గ‌బోయే జ‌మిలి ఎన్నిక‌లు ప్ర‌ధాన పార్టీలైన వైసీపీ, టీడీపీల‌కు అత్యంత ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా మారాయి. చావో రేవో తేల్చుకోవాల్సిన ప‌రిస్థితి నెల‌కొంది. దీంతో ఇరు పార్టీల అధినాయ‌క‌త్వం ఇప్ప‌టినుంచే వ్యూహాత్మ‌కంగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తోంది. ఒక పార్టీపై మ‌రోపార్టీ పై చేయి సాధించేందుకు క‌స‌ర‌త్తులు జ‌రుగుతున్నాయి. తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్ర‌బాబు ఎన్న‌డూ లేనివిధంగా ఈసారి దూకుడుగా రాజ‌కీయం చేస్తున్నారు.

English summary

The Jamili elections to be held in 2024 for the AP Assembly and Lok Sabha have become the most prestigious for the main parties YCP and TDP.