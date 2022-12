మారరా.. మీరు మారరా? ఎందుకని??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుడు తన సహజశైలికి భిన్నంగా దూకుడుగా రాజకీయం చేస్తున్నారని, ఏడాదిన్నర ముందుగానే అభ్యర్థులను ఖరారు చేస్తున్నారంటూ వార్తలు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. 10 నిముషాల్లో నామినేషన్ల సమయం ముగియబోతుందనగా అభ్యర్థులను ఖరారు చేసే చంద్రబాబు ఏడాదిన్నర ముందుగానే ఖరారు చేయడమంటే సంచలనం అనే చెప్పాలి.

English summary

It is known that Telugu Desam Party leader Nara Chandrababu Naidu is doing politics aggressively unlike his natural style and the candidates are being finalized a year and a half in advance.