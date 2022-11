చెవిటివాళ్ల ముందు శంఖం ఊదుతున్న చంద్రబాబునాయుడు!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని అధికారం చేజిక్కించుకునే దిశగా ఎంత వేగంగా తీసుకువెళ్దామని చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నా ఆయనకు తమ్ముళ్ల నుంచి సహకారం కొరవడుతోంది. బాబు నాలుగడుగులు ముందుకు వేస్తే.. తమ్ముళ్లు 40 అడుగులు వెనక్కి వేయడమేకాదు.. వెనక్కి తీసుకుపోతున్నారు. ప్రజలతో మమేకమవ్వాలని, అధికారం చేజక్కించుకోవాలంటే గట్టిగా కష్టపడాలంటూ నాయకులకు బాబు చేస్తున్న హితబోధ చెవిటివాడి ముందు శంఖం ఊదినట్లుగా అవుతోంది.

No matter how fast Chandrababu is trying to take the Telugu Desam Party to power in the next election, he lacks support from his younger brothers.