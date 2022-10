కేసీఆర్ కు 'రిటర్న్ గిఫ్ట్' సిద్ధం చేస్తున్న చంద్రబాబు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

'రిటర్న్ గిఫ్ట్' అనే పదం రెండు తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అత్యంత హాట్ కేక్ లాంటిది. రాజకీయ వర్గాలతోపాటు ప్రజల్లో కూడా ఈ పదం ఎప్పుడూ నానుతూనే ఉంటుంది. అసలు ఈ పదం ఎందుకొచ్చింది? అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. 2018 తెలంగాణ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ 88 స్థానాలు కైవసం చేసుకొని రెండోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.

English summary

In the 2019 AP Assembly elections, the TDP suffered a crushing defeat by winning 23 out of 175 constituencies.Telugu brothers comment that KCR also became a factor in TDP's defeat by indirectly helping Jagan in the elections.