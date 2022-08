చంద్రబాబునాయుడు సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్??

Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్ర‌బాబునాయుడు ముఖ్య‌మంత్రిగా ప‌రిపాల‌న కొన‌సాగించే త‌రుణంలో ఒక ఆర్థిక‌వేత్త‌లా వ్య‌వ‌హ‌రించేవారు. ప్ర‌జ‌ల‌కు సంక్షేమ ప‌థ‌కాలు అందివ్వ‌డం వారి భ‌విష్య‌త్తుకు, దేశ ఆర్థిక వ్య‌వ‌స్థ‌కు మంచిది కాద‌నే భావ‌న‌లో ఉండేవారు. అందుకే ఆయ‌న ప‌రిపాల‌నలో తెచ్చుకున్నంత పేరును పార్టీప‌రంగా తెచ్చుకోలేక‌పోయారు. బ‌హుశా ఆయ‌న ఎంఏలో ఎక‌నామిక్స్ చ‌దివారు కాబ‌ట్టి ఆర్థిక వ్య‌వ‌స్థ‌పై గ‌ట్టి ప‌ట్టుండ‌టంవ‌ల్ల సంక్షేమ ప‌థ‌కాల రూప‌క‌ల్ప‌న‌కు చాలా దూరంగా ఉండేవారు.

chandrababu promised to implement new schemes which would be better than the welfare schemes offered by the present YCP government.