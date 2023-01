చంద్రబాబు BPని పెంచుతున్న గుంటూరు, విజయవాడ?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభంజనాన్ని తట్టుకొని తెలుగుదేశం పార్టీ గత ఎన్నికల్లో మూడు లోక్ సభ నియోజకవర్గాలను గెలుచుకోగలిగింది. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ ఓడించాలని వైసీపీ ప్రణాళికలు వేసుకుంటోంది. ఈ మూడు నియోజకవర్గాల కోసం రెండు పార్టీల మధ్య హోరాహోరీ పోరు నెలకొంది. అయితే రాజధాని అమరావతి పరిధిలోకి వచ్చే గుంటూరు, విజయవాడ సీట్లలో కచ్చితంగా పాగా వెయ్యాలని వైసీపీ ప్రయత్నిస్తోంది.

English summary

The Telugu Desam Party was able to win three Lok Sabha constituencies in the last elections, withstanding the rise of the YSR Congress Party.