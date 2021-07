అక్రమ మైనింగ్ పై నేడు టీడీపీ నిజనిర్ధారణ కమిటీ పర్యటన .. కొనసాగుతున్న టీడీపీ నేతల హౌస్ అరెస్ట్ లు, టీడీపీ ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారంపై ఆకట్టుకుంటోంది. ఒకపక్క విశాఖలో బాక్సైట్ గనుల తవ్వకం పై ఎన్జీటీ విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయగా, మరోపక్క కొండపల్లి అక్రమ మైనింగ్ పై తెలుగుదేశం పార్టీ నిజ నిర్ధారణ కమిటీ ని ఏర్పాటు చేసి, ఈరోజు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేయనుంది. దీంతో పోలీసుల అరెస్ట్ లతో ఏపీలో టీడీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

వైసీపీ మైనింగ్ మాఫియా.. ఎన్జీటీ విచారణతో జగన్ రెడ్డి అండ్ కో, ఆ అధికారులకు చిప్పకూడే : నారా లోకేష్

English summary

Tangirala Soumya and Nagul Meera, members of the TDP fact-finding committee on Kondapalli illegal mining, have been placed under house arrest by the police. Similarly, Nakka Anand Babu in Guntur, Varla Ramaiah and Bonda Umala in Vijayawada, Kollu Ravindra and Konakalla Narayana in Machilipatnam and Nettem Raghuram in Jaggayyapeta also house arrested. Police determined that the fact-finding committee had no permission to visit the field. Nakka Anandababu ,Kollu Ravindra got into an argument with the police over how they stop them to go out on personal matters.