oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి, దివంగత వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్యోదంతం.. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కలకలం రేపుతోంది. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, అధికార వైఎస్ఆర్సీపీని రాజకీయంగా ఎదుర్కొనడానికి ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ చేతికి చిక్కిన ఏకైక బలమైన అస్త్రంగా ఇది మారినట్టే కనిపిస్తోంది. వైఎస్ వివేకా హత్యోదంతం మొత్తాన్నీ వైఎస్ జగన్‌ మెడకు చుట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈ విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విఫలం కాకూడదనే పట్టుదల టీడీపీ నేతల్లో వ్యక్తమౌతోంది.

English summary

The TDP has brought out a 18-page booklet in Telugu on “Who killed Babai,” explaining how Viveka was killed and who were all the suspects behind the murder.