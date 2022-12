'2019'YCP వ్యూహాన్నే అమలు చేస్తోన్న TDP?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాజకీయాల్లో వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాలు సహజం. ఒక పార్టీపై మరో పార్టీ పైచేయి సాధించడానికి ఇవి అవసరం కూడా. అయితే ఎవరు ఎంత తెలివితో వ్యూహాలను అల్లుతారో వారినే విజయం వరిస్తుంది. పై చేయి సాధించడానికి వీలవుతుంది. ప్రస్తుతం భారతీయ జనతాపార్టీతో పొత్తు కోరుకుంటున్న చంద్రబాబునాయుడు తన వ్యూహాన్ని మార్చుకున్నారు.

English summary

Every strategy in politics is natural.They are also necessary for one party to gain an upper hand over the other