తెలుగుదేశం పార్టీ అంతర్గత సర్వే... ఆ నియోజకవర్గం నెం.1

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు తన వ్యూహాలను అమలు చేస్తున్నారు. పార్టీ నేతలతో జరిగే సమావేశాల్లో కూడా ఆయన ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నారు. గెలిచి తీరాల్సిందేనని, రెండో ఆప్షన్ లేదని, అందరూ కష్టపడాలని ఖరాఖండిగా తేల్చేస్తున్నారు. కొంతమంది నేతలు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత తమను గెలిపిస్తుందనే భావనతో పనిచేయడంలేదని, వారందరినీ అవసరమైతే తప్పిస్తానని, సీటు ఇతరులకు కేటాయిస్తానని తేల్చేశారు. దీంతో నేతలంతా తమ తమ నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ ప్రచారానికి, బలోపేతానికి రంగంలోకి దిగారు.

English summary

How are the presidents working in which Lok Sabha constituencies? What is the state of the party? An internal survey was conducted on other matters.